Ufficiale
Aspettando De Winter e Athekame, nuovo acquisto per il Milan: preso il giovane Karaca
TUTTO mercato WEB
Nuovo acquisto per il Milan, che in attesa dei rinforzi grossi in arrivo nelle prossime ore (da una parte De Winter e dall'altra Athekame) si assicura un laterale di fascia sinistra da consegnare alla squadra Primavera.
Depositato in Lega Serie A il contratto di Berkay Karaca (19 anni), esterno mancino tedesco classe 2006 con il doppio passaporto tedesco e turco, preso a titolo definitivo dallo Schalke 04.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Le più lette
Ora in radio
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile