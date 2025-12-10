Van Basten durissimo su Salah: "Ha il cervello di un insetto. Slot persona diretta e sincera"

Marco van Basten non è abituato a usare mezzi termini e scatena un’autentica tempesta mediatica attorno a Mohamed Salah, già al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni contro l’allenatore del Liverpool, Arne Slot. Ospite di Ziggo Sport, la leggenda olandese ha attaccato frontalmente il capitano dell’Egitto, definendo il suo atteggiamento sbagliato e arrivando a dichiarare che "ha il cervello di un insetto", un commento che ha immediatamente fatto il giro del mondo.

Secondo Van Basten, Salah sta vivendo una stagione ben al di sotto dei suoi standard: "L’anno scorso è stato straordinario, ma negli ultimi mesi ha reso molto poco. Slot è una persona diretta e sincera, mentre Salah ha iniziato ad attaccarlo e a comportarsi in modo inappropriato", Parole durissime, in difesa del connazionale, che si inseriscono in un clima di forte tensione.

La crisi è infatti esplosa dopo tre panchine consecutive in Premier League. Alla fine della terza esclusione, contro il Leeds, Salah si è sfogato davanti ai media: "Ho dato tutto a questo club, e ora mi ritrovo in panchina senza spiegazioni. Sembra che qualcuno voglia farmi passare per il capro espiatorio". Uno sfogo costato caro: il club lo ha escluso dalla trasferta di Champions League contro l’Inter, scelta che conferma la linea dura di Slot.