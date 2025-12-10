TMW Radio Paolo Paganini: "Inter, è un problema di mentalità. E sul VAR dico..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Paolo Paganini.

Come commenta il ko dell'Inter?

"L'episodio ha inciso, ma l'Inter quando deve giocare con squadre importanti sinora certe sfide non le vince. Bisogna capire se è un problema di mentalità o condizione fisica. Ieri Chivu è andato subito in difficoltà per gli infortuni, ma durante certe partite vedi una cattiveria diversa e quindi si deve lavorare sulla mentalità se si vuole lottare per traguardi importanti".

Inter "piccola" con le grandi: perché?

"C'è anche un problema di personalità che arriva dal tecnico. Chivu è bravo, ma ha poca esperienza da allenatore ad alti livelli e quindi è un percorso di crescita il suo. Con Inzaghi questa mentalità nelle partite che contavano la vedevi di più".

Casi Van Dijk e Bastoni, che dice in merito?

"C'è un'interpretazione unica? Non c'è, quindi inutile fare discorsi. E' un problema di uniformità che continua a non esserci e per questo ci saranno sempre polemiche. Bastoni è ingenuo ma quello non è mai rigore".

Torino esonerato Vagnati e torna Petrachi:

"Strano, normalmente paga l'allenatore. Per me era un ottimo ds, basti vedere cosa ha fatto risparmiare in questi anni e l'operazione Ricci in estate. Petrachi è altrettanto ottimo, credo ci siano stati contrasti col presidente per essere arrivati a questa decisione".