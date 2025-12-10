Napoli, tonfo in Youth League: a Lisbona vince il Benfica 3-0
TUTTO mercato WEB
Battuta d'arresto per il Napoli Under 19 in Youth League, dopo 4 risultati utili consecutivi che avevano portato in dote 3 pareggi e una vittoria. Gli azzurrini perdono con un netto 3-0 il match odierno con i pari età del Benfica, restando così fermi a quota 6 in classifica.
Per i lusitani vantaggio nel primo tempo con Souza, quindi fra il 70' e l'80' ecco anche il 2 ed il 3-0 con Oliveira e Soares. Per il Benfica, in campo anche l'italiano Federico Coletta, arrivato in estate dal settore giovanile della Roma.
Le altre sfide di oggi, in attesa anche della Next Gen, hanno visto il Villarreal U19 battere 2-0 il Copenaghen e l'Ajax vincere in scioltezza 8-0 sul campo del Qarabag.
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Vanoli: "Restiamo uniti e non andiamo uno contro l'altro. Voglio uomini più che calciatori"
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan
Serie A
Fiorentina, Vanoli: "Restiamo uniti e non andiamo uno contro l'altro. Voglio uomini più che calciatori"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile