DAZN trasmetterà gratis le fasi finali della FIFA Intercontinental Cup 2025

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dazn trasmetterà gratuitamente in alcuni mercati, inclusa l'Italia, le fasi finali della Fifa Intercontinental Cup Qatar 2025 in co-esclusiva con Fifa+. Nella seconda edizione della rinnovata competizione, il principale torneo annuale di calcio mondiale per club, i sei club campioni continentali del 2025 si sfidano in quattro fasi per aggiudicarsi il trofeo. Il torneo è iniziato con la FIFA African-Asian-Pacific Cup e si concluderà con la finale della Fifa Intercontinental Cup. Tra l'inizio e la conclusione del torneo verranno assegnati anche due trofei aggiuntivi: il Fifa Derby of the Americas, giocato tra i campioni di Concacaf e Conmebol, e la Fifa Challenger Cup, che vede sfidarsi le squadre vincitrici dei primi due titoli del torneo. Le sei squadre qualificate per questa edizione sono: Al Ahli (Afc), Auckland City Fc (Oceania), Cruz Azul (Concacaf), Cr Flamengo (Conmebol), Paris Saint-Germain (Uefa) e Pyramids Fc (Caf).

Gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta su Dazn tutte e tre le finali del torneo, con telecronaca in italiano, alle 18:00: il 10 dicembre con il commento di Edoardo Testoni. Il Fifa derby of the Americas Americhe vede affrontarsi in una partita secca i campioni in carica della Concacaf (Cruz Azul) e della Conmebol (Cr Flamengo). I vincitori di questa partita avanzeranno alla fase successiva, la Fifa Challenger Cup. Il 13 dicembre con il commento di Ricky Buscaglia.

La FIFA Challenger Cup vedrà la squadra vincente del Fifa Derby of the Americas affrontare il Pyramids FC, campione della FIFA African-Asian-Pacific Cup. Il 17 dicembre con il commento di Dario Mastroianni e Dario Marcolin. La sfida per il massimo titolo annuale per club, la Fifa Intercontinental Cup, sarà una partita secca. A contendersi il trofeo saranno i vincitori della Uefa Champions League (Paris Saint-Germain) contro i vincitori della Fifa Challenger Cup. Su Dazn saranno disponibili anche gli highlights di ogni partita. (ANSA).