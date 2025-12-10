TMW Radio Antonio Paganin: "Inter, c'è ansia nei finali. Atalanta sulle montagne russe"

A parlare di Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin: "Il ko col PSG ancora incide? I numeri dicono 6 sconfitte con 5 big e pare che ti porti dietro qualcosa da quella partita col PSG. Poi però vedi le prestazioni e vedi che è il contrario. Nel derby non meritava la sconfitta, con la Juve paghi degli episodi negativi di Sommer, e poi le altre. Ci sono delle sbavature in tutte queste sfide, come ieri sera con Bastoni, che commette un'ingenuità. Si accentua nel finale un po' di ansia per l'Inter, ma non so quanto incida il ko col PSG. Sta di fatto che nei finali caldi viene meno il fatto di fare meno sbavature possibili".

Mentre sulla vittoria dell'Atalanta ha detto: "A me Palladino è sempre piaciuto, il quotidiano fa la differenza con i grandi allenatori. Non è qualcosa che costruisci dall'oggi al domani ma col tempo una certa mentalità. Nessuno discute sulla qualità, lo ha dimostrato anche lo scorso anno, la è una squadra che rischia di andare sulle montagne russe e rischi così di non andare in Europa".