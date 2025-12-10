Salta un altro Direttore sportivo in Serie A: Vagnati il terzo in stagione, dopo Ottolini e Pradè

Questa è una stagione di Serie A piuttosto particolare, per quanto mostrato nelle prime 14 partite del torneo. A certificare questa sensazione c'è anche un dato piuttosto particolare e probabilmente inedito, visto che con la scelta del Torino di sollevare dal suo incarico il dirigente Davide Vagnati, sono già tre i Direttori sportivi esautorati dal proprio ruolo, in pochi mesi di percorso calcistico.

In primis fu Marco Ottolini, che ha lasciato il Genoa praticamente assieme al tecnico Patrick Vieira: al posto loro nel Grifone sono arrivati rispettivamente il dirigente spagnolo Diego Lopez e l'allenatore Daniele De Rossi. Il risultato al momento presenta il segno più, vista la risalita di china offerta dai liguri. In seguito, ha lasciato il proprio incarico da Ds della Fiorentina una sorta di certezza degli ultimi anni a tinte viola quale Daniele Pradè. Il club toscano non ha però inserito una nuova figura in organigramma, 'limitandosi' a promuovere Goretti da Dt a Ds.

Adesso è infine la volta del Torino. A pagare per la crisi dei granata, pericolosamente affacciati sulla zona retrocessione, è Vagnati. E al suo posto arriva un cavallo di ritorno come Davide Petrachi, che ha già avuto una prima fase di collaborazione piuttosto proficua con Cairo. Tre cambi di direttori, tre modus operandi differenti: anche questa è la Serie A 2025/2026.