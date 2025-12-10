Post polemico di Lautaro sui social dopo Inter-Liverpool: bocca cucita per il Toro

Un po' tutti hanno commentato ieri sera quello che è successo a San Siro tra Inter e Liverpool. Sia giocatori nerazzurri, sia quelli dei Reds hanno concordato sul fatto che il calcio di rigore concesso per fallo di Bastoni ai danni di Wirtz è veramente troppo generoso. Lautaro Martinez non ha preso la parola dopo il ko in Champions League, ma ha affidato ai social il suo pensiero.

Il Toro infatti ha pubblicato una serie di immagini della serata che lo ha visto protagonista da titolare e poi si è limitato a inserire un'emoticon di una faccina con la bocca cucita per testimoniare tutto il suo disappunto. Il cammino dell'Inter adesso è più complicato: serviranno 2 vittorie per la matematica certezza di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione europea, altrimenti dovranno essere disputate due partite dei playoff. Uno scenario che Chivu e i suoi giocatori si augurano di evitare, ma che incombe dopo i due ko di fila.

La pagella di Lautaro Martinez

Voto 6 - Comincia lontano dal centro della scena, se lo prende però a suon di rincorse e col piglio del combattente, riuscendo più di una volta a fare un discreto lavoro di raccordo. Si spegne con gli altri nel finale.