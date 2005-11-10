Cairo: "Mi è dispiaciuto vendere Njie, ma lui ama fare l'esterno e il Torino gioca senza"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha preso la parola a margine del Festival dello Sport, cominciato ieri a Trento. Tra i tanti argomenti del suo intervento, c'è stata ovviamente anche l'attualità granata. Di seguito le sue dichiarazioni sull'avvio di stagione e sulle trattative di mercato del suo Toro.

L'aneddoto di Cairo sulla cessione di Alieu Njie alla Fiorentina

Si aspettava di più dal suo Torino?

"Sicuramente devo dire di sì. C'è stato anche un calendario impegnativo e questo può essere una piccola scusante, assieme a qualche giocatore arrivato all'ultimo e quindi in condizione ancora non buone. Ora ci sono tre settimane di lavoro con quasi tutti, Abate ha voglia di dimostrare e di fare di più nel suo animo. Io, insieme al DS e a tutti noi, lo supporto".

Le è dispiaciuto cedere Njie?

"Sì, ho molta stima di lui. Il tema è che lui ama giocare esterno, ma noi nel nostro modulo di oggi non ne abbiamo, in attacco: sarebbe stato molto sacrificato, rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo senza che potesse arrivare. Gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina, l'ho rivisto a Firenze, quando abbiamo vinto, e mi ha ringraziato".