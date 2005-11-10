Cairo su Malagò: "Aspettiamo martedì, ma fin qui si è solo perso tempo"

Ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo si è espresso sulla questione relativa a Giovanni Malagò e al voto di martedì 6 ottobre che dirà se il presidente della FIGC era effettivamente eleggibile oppure no:

"Non conosco bene la situazione ed i regolamenti, quindi non voglio dare giudizi. Quello che posso dire è che siamo a due anni dalle prossime elezioni, c'è un movimento nel calcio italiano che ha bisogno di riforme urgenti… E ora sono 6 mesi che si parla di dimissioni Gravina, poi campagna elettorale, poi elezioni… Secondo me stiamo perdendo tempo. Io non so se tutti questi regolamenti c'erano anche in passato ma ripeto, stiamo solo perdendo tempo. Ora vediamo cosa succederà martedì".