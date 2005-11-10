Cairo su Dellavalle: "Felice di vederlo al Padova, ci puntiamo per il futuro"

Il presidente del Torino Urbano Cairo intercettato da Padovasport.tv ha parlato brevemente del club biancoscudato soffermandosi ovviamente su quel Alessandro Dellavalle, difensore centrale, che in estate i granata hanno girato in prestito proprio ai veneti.

Le parole di Cairo su DellaValle

“So che il Padova sta facendo un buon campionato, hanno anche Dellavalle che è un nostro giocatore e quindi lo seguo con particolare interesse per questo. - spiega Cairo - È un ragazzo giovane del Toro, del 2004, sul quale noi puntiamo. Quindi sono contento di vederlo al Padova”.