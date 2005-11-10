Cairo su Dellavalle: "Felice di vederlo al Padova, ci puntiamo per il futuro"
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 10:04Serie A
autore Tommaso Maschio
05.10.2026 10:04Serie A
Il presidente granata svela di seguire il club biancoscudato dove milita il difensore centrale di proprietà dei piemontesì
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Il presidente del Torino Urbano Cairo intercettato da Padovasport.tv ha parlato brevemente del club biancoscudato soffermandosi ovviamente su quel Alessandro Dellavalle, difensore centrale, che in estate i granata hanno girato in prestito proprio ai veneti.
Le parole di Cairo su DellaValle
“So che il Padova sta facendo un buon campionato, hanno anche Dellavalle che è un nostro giocatore e quindi lo seguo con particolare interesse per questo. - spiega Cairo - È un ragazzo giovane del Toro, del 2004, sul quale noi puntiamo. Quindi sono contento di vederlo al Padova”.
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