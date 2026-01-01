TMW Roma, Ranieri: "Ci aspettiamo il meglio in questo finale. I giovani? Pensino a divertirsi"

Durante la cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Città di Roma presso il Salone d’Onore del CONI è intervenuto sul palco Claudio Ranieri: “È un premio dedicato alla città ed è un qualcosa di bello. Partire dal basso e arrivare a essere premiato in questo salone non me lo sarei mai immaginato da piccolo. Ringrazio l’OPES, state facendo qualcosa di meraviglioso.

In questo momento particolare per l’Italia tanti ragazzi non hanno un sogno da inseguire e voi glielo state regalando. La cosa più importante che posso consigliare è di non stressare i propri figli, fateli divertire. I ragazzi devono perseguire un sogno, ma se non viene raggiunto non è un problema. Devono vivere con i valori dello sport, questa è la cosa che maggiormente mi preme. Dare questa educazione e far divertire i ragazzi, senza pensare di poter diventare Totti o Del Piero. Lo sport è formativo, devi rispettare regole e avversari. E poi si divertono, insisto su questo perché mi sembra che soprattutto nel calcio i genitori portino i figli a giocare per svoltare e fare soldi.

No, lo sport serve per formare uomini. Io non avevo immaginato nulla a Leicester, mi hanno chiamato per salvare la squadra ed è successo l’impensabile. Ho sempre cercato di togliere pressione alla squadra per farli divertire. La cosa che più mi è piaciuta è la comunità di indiani che è presente a Leicester, in molti sono venuti a ringraziarmi per la comunità che si è creata perché abbiamo contribuito a rendere gli indiani e gli inglesi di Leicester un tutt’uno. Ci aspettiamo il meglio per questo finale di stagione, i ragazzi stanno dando il massimo e lo faranno fino a fine stagione. Forza Roma sempre”.