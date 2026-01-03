Atalanta bestia nera della Roma: quarto successo di fila per la Dea sui giallorossi

L’Atalanta si conferma pessima rivale, per la Roma. I bergamaschi hanno vinto quattro gare di fila contro i giallorossi, allungando la propria striscia positiva.

Come evidenziato da Opta, non era mai accaduto: è la prima volta in Serie A. E non è l’unica: i nerazzurri hanno anche ottenuto quattro successi casalinghi di fila contro i giallorossi per la prima volta nella storia della competizione.