Atalanta, Carnesecchi: "Felici di rivedere Gasperini, qui ha costruito la storia"

Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 18^ giornata di Serie A.

Si affrontano due dei migliori portieri del campionato.

"Stasera, oltre a quello, è una fantastica partita. Ce la giochiamo a viso aperto, siamo felici di essere qua e speriamo di dare spettacolo".

Torna Gasperini.

"Partita come le altre, siamo felici di rivedere il mister che ha costruito la storia qua insieme ad altre persone e speriamo di abbracciarlo a fine gara".

Non avete ancora vinto uno scontro diretto: occasione stasera?

"Stasera è un'opportunità per attaccarci alle squadre davanti a noi, speriamo di sfruttarla".