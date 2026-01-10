Live TMW Atalanta, Carnesecchi: "Siamo ritornati. Champions? La squadra deve crederci"

22:50 – Carnesecchi, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Torino nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

Come stai vivendo questo momento?

"Sono felicissimo perché siamo tornati quelli che siamo sempre stati. Ci sta esultare e oggi la partita era importante: sono molto felice di questa cosa".

Questa Atalanta può recuperare per la Champions League?

"Questa Atalanta è ritornata ad alti livelli. Contro l'Inter c'è stata una grande prestazione nonostante la sconfitta. Palladino ci ha portato tanto sotto il profilo dell'entusiasmo. Per la Champions League sarà dura, però dobbiamo crederci".

Cosa ha pensato durante la parata su Simeone?

"Tante cose, però sono contento di come è andata finire. L'Atalanta sta attaccando e difendendo tutta insieme e siamo contenti di questo rendimento".

Vuole battere il record d'imbattibilità dopo la scorsa stagione?

"Sono molto felice di avere mantenuto la porta inviolata, ma è sempre un concetto di squadra. Subire un goal ci sta, la priorità è che vinca l'Atalanta".

TMW - Quanto è orgoglioso del traguardo delle 100 partite con l'Atalanta?

"Molto perché quando ho raggiunto questo traguardo sono rimasto molto orgoglioso di tutto il percorso che ho fatto. Non potrei mai ringraziare abbastanza i miei genitori e tutti coloro che mi hanno aiutato in questo percorso. Sono veramente felice".

Quanto si sente maturato in questi anni?

"Ogni anno si migliora. Sono cambiato molto anche sotto il profilo dell'attenzione e nelle indicazioni ai miei compagni di squadra. Questo percorso arriva sempre con l'esperienza".

Quanto ha contribuito il cambio per quanto riguarda il preparatore dei portieri?

"Sono molto felice con Marco e penso che mi aiuterà molto".

23:10 - Termina la conferenza di Carnesecchi