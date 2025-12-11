Atalanta certa di essere almeno ai playoff. E ora? Il calendario che attende gli orobici
Due giornate alla fine della League Phase di Champions League con l'Atalanta certa di partecipare almeno ai playoff, ma con la possibilità concreta di entrare tra le prime 8. Gli orobici sono i migliori fra le italiane, rialzandosi alla grande dopo l'esordio schock a Parigi. A oggi la squadra di Raffaele Palladino sarebbe agli ottavi di finale e se il torneo finisse oggi sfiderebbe una fra Tottenham, Newcastle, PSV Eindhoven o Qarabag. Ci sono però altre due partite da giocare. Cosa aspetta i nerazzurri?
Sulla carta calendario abbordabile con la gara più complicata delle due rimanenti da giocare in casa, contro i baschi dell'Athletic che hanno sì fermato il Paris Saint-Germain ma che stanno pagando il ritorno in Champions League dopo tanti anni. La squadra di Ernesto Valverde ha fin qui vinto una sola partita, contro gli azeri del Qarabag, al "San Mamés" mentre in trasferta hanno strappato solo un punto allo Slavia Praga, perdendo sul campo di Borussia Dortmund e Newcastle.
Ultima giornata sul campo dell'Union Saint-Gilloise e molto dipenderà dalla situazione dei belgi in quel momento. A oggi sono 6 i punti conquistati ma il prossimo turno è sul campo del Bayern, pertanto la Dea potrebbe trovarsi contro un avversario già eliminato. Se la squadra è quella che ha perso in casa per 0-4 contro l'Inter ci sarà poco da temere. Ma a gennaio potrebbe essere un'altra storia.
21 gennaio, Atalanta - Athletic
28 gennaio, Union Saint-Gilloise - Atalanta
Kairat-Olympiacos 0-1
73' Gelson Martins (O)
Bayern-Sporting 3-1
54' aut. Kimmich (S), 65' Gnabry (B), 69' Karl (B), 77' Tah (B)
Inter-Liverpool 0-1
88' rig. Szoboszlai (L)
Atalanta-Chelsea 2-1
26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)
Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1
21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)
Tottenham-Slavia Praga 3-0
26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)
PSV-Atletico Madrid 2-3
10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)
Union SG-Marsiglia 2-3
5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),
Monaco-Galatasaray 1-0
68' Balogun (M)
Qarabag - Ajax 2-4
10' Duran (Q), 39' Dolberg (A), 47' Matheus Silva (Q), 79' e 90' Gloukh (A), 83' Gaei (A)
Villarreal - Copenaghen 2-3
2' Elyounoussi (C), 47' Comesana (V), 56' Oluwaseyi (V), 46' Achouri (C), 90' Cornelius (C)
Athletic - Paris Saint-Germain 0-0
Benfica - Napoli 2-0
20' Rios, 49' Barreiro
Brugge - Arsenal 0-3
25' e 47' Madueke, 56' Martinelli
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2
18' e 51' Brandt (BD), 42' Aleesami (B/G), 75' Hauge (B/G)
Juventus - Pafos 2-0
67' McKennie, 73' David
Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2
13' aut. Bruno Guimaraes (B), 51' rig. Gordon (N), 74' Miley (N), 88' Grimaldo (B)
Real Madrid - Manchester City 1-2
28' Rodrygo (R), 35' O'Reilly (M), 43' rig. Haaland (M)
CLASSIFICA
1. Arsenal 18
2. Bayern 15
3. PSG 13
4. Manchester City 13
5. Atalanta 13
6. Inter 12
7. Real Madrid 12
8. Atl. Madrid 12
9. Liverpool 12
10. Dortmund 11
11. Tottenham 11
12. Newcastle 10
13. Chelsea 10
14. Sporting 10
15. Barcellona 10
16. Marsiglia 9
17. Juventus 9
18. Galatasaray 9
19. Monaco 9
20. Leverkusen 9
21. PSV 8
22. Qarabag 7
23. Napoli 7
24. FC Copenhagen 7
25. Benfica 6
26. Pafos 6
27. Royale Union SG 6
28. Ath. Bilbao 5
29. Olympiakos 5
30. Francoforte 4
31. Club Brugge 4
32. Bodo/Glimt 3
33. Slavia Praga 3
34. Ajax 3
35. Villarreal 1
36. Kairat Almaty 1
MARCATORI
9 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Haaland (Manchester City) e Osimhen (Galatasaray)
5 reti: Martinelli (Arsenal), Kane (Bayern Monaco) e Goprdon (Newcastle)
