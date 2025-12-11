Quali incroci se il girone di Champions finisse oggi? Juve tra Barcellona e De Zerbi
Che tabellone ci troveremmo davanti se la Champions League finisse oggi? Allo stato attuale delle cose tutte e 4 le italiane sarebbero ancora in corsa con Atalanta e Inter direttamente agli ottavi di finale, Juventus e Napoli ai playoff. Tanto bianconeri che azzurri si presenterebbero al sorteggio del 30 gennaio come non teste di serie, pertanto giocando il match casalingo all'andata.
Facendo una proiezione a oggi, questo è quello che uscirebbe fuori: Atalanta e Inter pescherebbero due avversarie fra Tottenham, Newcastle, PSV Eindhoven e Qarabag con le due inglesi teste di serie nell'eventuale playoff.
La Juventus potrebbe pescare o il Barcellona o il Marsiglia e in caso di passaggio del turno una fra Arsenal o Bayern Monaco.
Il Napoli a oggi si ritroverebbe contro una fra Liverpool o Borussia Dortmund e in caso di passaggio del turno una fra Real Madrid e Atlético Madrid.
Kairat-Olympiacos 0-1
73' Gelson Martins (O)
Bayern-Sporting 3-1
54' aut. Kimmich (S), 65' Gnabry (B), 69' Karl (B), 77' Tah (B)
Inter-Liverpool 0-1
88' rig. Szoboszlai (L)
Atalanta-Chelsea 2-1
26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)
Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1
21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)
Tottenham-Slavia Praga 3-0
26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)
PSV-Atletico Madrid 2-3
10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)
Union SG-Marsiglia 2-3
5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),
Monaco-Galatasaray 1-0
68' Balogun (M)
Qarabag - Ajax 2-4
10' Duran (Q), 39' Dolberg (A), 47' Matheus Silva (Q), 79' e 90' Gloukh (A), 83' Gaei (A)
Villarreal - Copenaghen 2-3
2' Elyounoussi (C), 47' Comesana (V), 56' Oluwaseyi (V), 46' Achouri (C), 90' Cornelius (C)
Athletic - Paris Saint-Germain 0-0
Benfica - Napoli 2-0
20' Rios, 49' Barreiro
Brugge - Arsenal 0-3
25' e 47' Madueke, 56' Martinelli
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2
18' e 51' Brandt (BD), 42' Aleesami (B/G), 75' Hauge (B/G)
Juventus - Pafos 2-0
67' McKennie, 73' David
Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2
13' aut. Bruno Guimaraes (B), 51' rig. Gordon (N), 74' Miley (N), 88' Grimaldo (B)
Real Madrid - Manchester City 1-2
28' Rodrygo (R), 35' O'Reilly (M), 43' rig. Haaland (M)
CLASSIFICA
1. Arsenal 18
2. Bayern 15
3. PSG 13
4. Manchester City 13
5. Atalanta 13
6. Inter 12
7. Real Madrid 12
8. Atl. Madrid 12
9. Liverpool 12
10. Dortmund 11
11. Tottenham 11
12. Newcastle 10
13. Chelsea 10
14. Sporting 10
15. Barcellona 10
16. Marsiglia 9
17. Juventus 9
18. Galatasaray 9
19. Monaco 9
20. Leverkusen 9
21. PSV 8
22. Qarabag 7
23. Napoli 7
24. FC Copenhagen 7
25. Benfica 6
26. Pafos 6
27. Royale Union SG 6
28. Ath. Bilbao 5
29. Olympiakos 5
30. Francoforte 4
31. Club Brugge 4
32. Bodo/Glimt 3
33. Slavia Praga 3
34. Ajax 3
35. Villarreal 1
36. Kairat Almaty 1
MARCATORI
9 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Haaland (Manchester City) e Osimhen (Galatasaray)
5 reti: Martinelli (Arsenal), Kane (Bayern Monaco) e Goprdon (Newcastle)
