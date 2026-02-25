Per la Dea c'è il Dortmund, L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta sogna la rimonta"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo. Il tema non può che essere la Champions League, come riferisce il titolo proposto dal quotidiano: "L'Atalanta sogna la rimonta". Nerazzurri attesi dal Borussia Dortmund: all'andata hanno perso 2-0, l'impresa a Bergamo è difficile ma non impossibile.
Palladino è carico alla vigilia del match: "La vittoria di domenica ci ha dato grande consapevolezza dei nostri mezzi. Sicuramente sarà una partita molto bella che ci dobbiamo godere tutti quanti: dai tifosi fino alla squadra bisogna crederci tutti insieme. Noi ci proveremo e domani saremo 23 più 23 mila".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Inter fuori dalla Champions, cosa c'entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
