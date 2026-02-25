Inter sconfitta anche a San Siro, Il Gazzettino: "Juve e Atalanta per l'impresa"

La Champions League è uno degli argomenti caldi proposti oggi in prima pagina da Il Gazzettino, come si evince da questo titolo: "Inter sconfitta anche a San Siro, oggi Juve e Atalanta tentano l'impresa". Ko col Bodo/Glimt per 1-2 a San Siro, per Spalletti e Palladino il traguardo è arduo visto che all'andata hanno perso rispettivamente per 5-2 e per 2-0.

Chivu nel post partita: "C'è amarezza per la sconfitta. Abbiamo cercato di sbloccarla in tutti i modi, avessimo segnato l'1-0 avremmo messo in difficoltà un avversario che ha difeso con un blocco stretto chiudendo bene gli spazi. Nella ripresa abbiamo perso energie e abbiamo commesso l'errore che ci è costato il gol. Poi abbiamo perso le distanze e abbiamo preso il secondo gol. Bisogna fare i complimenti all'avversario".