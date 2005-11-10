Atalanta in crisi? Non per il tecnico del Kairat Arutyunyan: "È una squadra da Champions"

Nel girono di vigilia della sfida di Conference League tra l'Atalanta e il Kairat Almaty, match valido per la terza giornata della League Phase della competizione in programma domani a partire dalle 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo, il tecnico della formazione kazaka Zhora Arutyunyan è intervenuto in conferenza stampa. Nonostante la Dea sia reduce da un inizio non particolarmente positivo in campionato, con l'ultimo ko contro il Parma per 0-3 che ha fatto scattare il ritiro, l'allenatore teme la sfida e ha ammesso di accontentarsi anche di un pareggio: "Affrontare l'Atalanta per noi è un grande privilegio, ma portare a casa un punto sarebbe un grande traguardo per noi".

Cosa è cambiato rispetto a qualche anno fa?

"E' un sogno per tutti essere qui. L'Atalanta è una squadra da Champions League. Noi domani daremo il massimo. Voglio una mentalità positiva".

Cosa ne pensa di mister Sarri?

"La differenza d'età non è un problema: come sempre ci siamo preparati analizzando la partita. Non cambierà nulla, cercheremo di verticalizzare il gioco. Noi dobbiamo essere reattivi nel contro pressing".

Contro il Parma l'Atalanta ha perso: come cambia la vostra preparazione?

"Non cambia assolutamente nulla. Davanti abbiamo una squadra da Champions League dove non cambia l'impostazione della partita".

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