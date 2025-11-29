TMW Atalanta, durante la pausa Ederson a Madrid. Nei mesi scorsi è stato seguito dall'Atletico

Ederson, centrocampista dell'Atalanta, ha approfittato della pausa per le nazionali per recarsi a Madrid in compagnia della signora. Non convocato dal Brasile, dopo la fine delle sedute nerazzurre ha preso un aereo ed è volato in Spagna. Non è dato sapere se per un viaggio di piacere oppure per altri motivi, il brasiliano è poi tornato su un volo verso Linate lunedì.

Nel 2024 l'Atletico Madrid aveva provato ad acquistare il brasiliano, come da ammissione del suo agente nel giugno del 2025. “Nella scorsa estate l’Atletico Madrid ha offerto circa 50 milioni per Ederson, ma l’Atalanta voleva di più. O meglio non volevano venderlo perché si erano qualificati in Champions League. Situazione uguale a quella di questa estate dove, però, Ederson ha solamente due anni di contratto rimanenti”.

Resta da capire se sia il viaggio di Ederson nella capitale spagnola, o meno, un indizio di mercato. Forse sono un indizio, invece, le parole di Andre Cury di ieri a Cadena Ser: "È un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L'Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva. L'Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro. Ora si presenta un’opportunità perché è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni".