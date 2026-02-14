Atalanta, l'unico neo è il ko di Raspadori: per lui risentimento muscolare al flessore
Arrivano i primi aggiornamenti riguardo le condizioni di salute dell'attaccante dell'atalanta Giacomo Raspadori, che nel finale della gara vinta per 0-2 all'Olimpico contro la Lazio a dovuto alzare bandiera bianca per un problema fisico lasciando i suoi in dieci.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'attaccante ha riportato un risentimento muscolare del flessore della gamba sinistra. Nelle prossime ore Raspadori farà ulteriori accertamenti che daranno ulteriore chiarimento riguardo la sua condizione. In bilico la sua presenza per il playoff di Champins League in casa del Borussia Dortmund in programma martedì 17 febbraio.
