La domenica di Serie A propone una sfida importante alla New Balance Arena di Bergamo, dove l'Atalanta ospita l'Inter. Le due formazioni arrivano all'appuntamento del 22 novembre attraversando momenti decisamente differenti: la squadra di Cristian Chivu occupa il terzo posto in classifica (scavalcata dalla Roma ieri) e vuole proseguire la propria corsa nelle zone altissime, mentre quella di Maurizio Sarri è scivolata fino alla dodicesima posizione, pagando una serie di risultati poco convincenti.

Atalanta in difficoltà, Inter reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque

Il momento della Dea è particolarmente delicato: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni è arrivata una sola vittoria, con la pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro il Parma e i pareggi consecutivi contro Frosinone e Fiorentina. Decisamente migliore il rendimento recente dell'Inter, capace di conquistare quattro successi nelle ultime cinque gare. Tra questi spiccano il 3-0 rifilato al Feyenoord in Champions League e il 2-0 contro il Como prima della sosta per le nazionali. L'unico passo falso dei nerazzurri milanesi è stato il derby perso 3-1 contro il Milan. A Bergamo, dunque, si affrontano due squadre con esigenze differenti: l'Inter vuole consolidare la propria posizione di vertice, mentre l'Atalanta cerca una vittoria per invertire la rotta. Di seguito le formazioni ufficiali.

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri

Inter (3-5-2): Martinez J.; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu