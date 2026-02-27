In Europa League è rischio derby tra Bologna e Roma: alle 13 il sorteggio, tutte le info

Rischio derby in Europa League. La Roma si unisce al Bologna, nel sorteggio per le sfide degli ottavi di finale della seconda competizione europea, che prenderà il via oggi alle 13 in quel di Nyon. Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato nel sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale.

Teste di serie (prime otto della fase campionato, in ordine di ranking della fase campionato): Lione (FRA), Aston Villa (ENG), Midtjylland (DEN), Real Betis (ESP), Porto (POR), Braga (POR), Friburgo (GER), Roma (ITA).

Non teste di serie (vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta): Genk (BEL), Bologna (ITA), Stoccarda (GER), Ferencváros (HUN), Nottingham Forest (ENG), Celta Vigo (ESP), Lille (FRA), Panathinaikos (GRE).

I possibili accoppiamenti



Parte sinistra

Ferencváros - Porto o Braga

Panathinaikos - Midtjylland o Betis

Genk - Friburgo o Roma

Celta - Lione o Aston Villa

Parte destra

Celtic - Braga o Porto

Nottingham Forest - Betis o Midtjylland

Bologna - Roma o Friburgo

Lille - Aston Villa o Lione

Le date dell’Europa League

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera.

Il calendario dei quarti di finale e, in linea di massima, delle semifinali sarà comunicato il 20 marzo 2026, dopo le partite di ritorno degli ottavi di finale.