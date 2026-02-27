In Europa League è rischio derby tra Bologna e Roma: alle 13 il sorteggio, tutte le info
Rischio derby in Europa League. La Roma si unisce al Bologna, nel sorteggio per le sfide degli ottavi di finale della seconda competizione europea, che prenderà il via oggi alle 13 in quel di Nyon. Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato nel sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale.
Teste di serie (prime otto della fase campionato, in ordine di ranking della fase campionato): Lione (FRA), Aston Villa (ENG), Midtjylland (DEN), Real Betis (ESP), Porto (POR), Braga (POR), Friburgo (GER), Roma (ITA).
Non teste di serie (vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta): Genk (BEL), Bologna (ITA), Stoccarda (GER), Ferencváros (HUN), Nottingham Forest (ENG), Celta Vigo (ESP), Lille (FRA), Panathinaikos (GRE).
I possibili accoppiamenti
Parte sinistra
Ferencváros - Porto o Braga
Panathinaikos - Midtjylland o Betis
Genk - Friburgo o Roma
Celta - Lione o Aston Villa
Parte destra
Celtic - Braga o Porto
Nottingham Forest - Betis o Midtjylland
Bologna - Roma o Friburgo
Lille - Aston Villa o Lione
Le date dell’Europa League
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera.
Il calendario dei quarti di finale e, in linea di massima, delle semifinali sarà comunicato il 20 marzo 2026, dopo le partite di ritorno degli ottavi di finale.
