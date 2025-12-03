Como, Varane ricorda: "L'idea era giocare, poi mi sono infortunato. Qui progetto speciale"

Campione del Mondo nel 2018, 360 partite giocate con il Real Madrid e 4 Champions League, Raphael Varane nell'estate del 2021 invece scelse di cambiare vita e approdare al Manchester United, per avventurarsi in Premier League. Un periodo più di bassi che di alti, con un terribile infortunio al ginocchio che ne debilitò le condizioni: "Ho dovuto lavorare il doppio per tutta la mia carriera. Il mio corpo doveva avere l’equilibrio perfetto per poter competere al massimo livello. Se non lo aveva, soffrivo molto", ha spiegato in un'intervista rilasciata al quotidiano AS.

"E ho dovuto creare uno staff personalizzato attorno a me, che collaborava con il club, per trovare quell’equilibrio. Senza questo, avrei lasciato la mia carriera nel 2014 o 2015", racconta l'ex difensore francese. E il problema nasceva dall'entità specifica dell'infortunio: "Mi sono rotto il menisco esterno, che è il più complicato", riconosce Varane. "E durante l’operazione mi hanno asportato il 72% di quel menisco. Il mio corpo ha avuto una capacità di adattamento speciale e ha protetto il ginocchio. Non avevo né flessione né estensione completa, e questo proteggeva l’articolazione".

Non solo. "Ho avuto delle conseguenze a livello dell’equilibrio globale… Su questo potrei scrivere un libro. Ho dovuto cambiare le solette ogni sei mesi… Ero a un livello di attenzione ai dettagli che non si può immaginare", il periodo buio attraversato con la maglia dei Red Devils allora. Poi, improvvisamente, nell'estate del 2024 ha accettato la sfida del Como: "Cosa mi ha attratto per cercare di finire lì la mia carriera? L’idea era giocare, ma mi sono infortunato alla gamba sinistra, con la quale compensavo tanto, ed è stato il momento di smettere", ricorda Varane.

"Però continuo a lavorare con loro", sottolinea il membro del CdA del club lombardo. "Cerco di aiutare il club a crescere. Ha un progetto fantastico, molto speciale, con una visione molto ampia e innovativa. Lavoro con l’Academy, nei Campi Estivi… Sto conoscendo l’altro lato del calcio. Lo sto apprezzando".