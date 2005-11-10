Atalanta-Kairat, le probabili formazioni: Sarri a caccia di riscatto

La parola d’ordine in casa nerazzurra è una sola: reagire. Alle ore 18:45, nella cornice della New Balance Arena, l’Atalanta ospita i kazaki del Kairat Almaty per la terza giornata della fase a campionato di Conference League. Una sfida che assume un peso specifico enorme per la squadra di Maurizio Sarri, reduce dal pesante 0-3 casalingo subito contro il Parma in Serie A. Il pesante K.O. di campionato — la quinta sconfitta in dieci gare di Serie A — ha spinto la società a chiedere scusa ai tifosi e a mandare la squadra in ritiro a Zingonia per ritrovare compattezza. In Europa la Dea si trova attualmente al 15° posto con 3 punti, frutto della vittoria per 3-1 all'esordio contro il Pafos e del successivo stop per 2-0 ad Amsterdam contro l'Ajax. Vincere contro il Kairat, fermo a quota 1 punto dopo il pari a Riga (1-1) e la travolgente imbarcata interna contro il Panathinaikos (1-5), è fondamentale per rimettersi in corsa ed evitare le insidie dei playoff.

COME ARRIVA L’ATALANTA - L'Atalanta sta attraversando il momento più complesso della sua stagione: l'ultimo successo risale proprio allo scorso 15 ottobre contro il Pafos e, nelle ultime cinque uscite tra campionato e coppe, ha raccolto due pareggi e tre sconfitte. Per la sfida contro il Kairat, Sarri deve fare i conti con un'infermeria affollata che azzera quasi del tutto le rotazioni, soprattutto nel reparto arretrato e in mediana. Saranno infatti assenti Hien, Kossounou, Pompei, Kessie, Raspadori, Gaetano, Kristensen, Bellanova e Kolasinac. La buona notizia riguarda il rientro tra i convocati di Scamacca, pronto a contendersi una maglia da titolare con Nikola Krstović (autore di 6 gol stagionali), con l'ipotesi di una staffetta a gara in corso. Nel 4-2-3-1 di Sarri, la difesa sarà obbligata: davanti a Carnesecchi giocheranno Scalvini e il giovane Obric al centro, con Bernasconi a sinistra e un ballottaggio a destra tra Zappacosta e il giovane Idele. In mezzo al campo, con Pasalic ed Ederson a gestire i ritmi, la trequarti vedrà agire De Ketelaere in posizione centrale, supportato sugli esterni da Elmas e Zalewski.

COME ARRIVA IL KAIRAT - Il Kairat Almaty sbarca a Bergamo al termine di un periodo di forte transizione. La squadra ha appena chiuso il campionato kazako al secondo posto con 65 punti (a -3 dall'Ordabasy campione) dopo l'1-1 finale contro l'Altay. Un pareggio segnato dalla punizione vincente di Oksanen, ma arrivato dopo le dimissioni del tecnico dei titoli 2024 e 2025, Rafael Urazbakhtin. In panchina seduto ad interim c'è Zhora Arutyunyan, promosso dalla formazione giovanile Kairat-Zhastar. Il percorso europeo dei kazaki è stato finora in salita: la difesa ha mostrato evidenti fragilità concedendo ben sei reti nelle prime due uscite di Conference League. Il pericolo numero uno per i nerazzurri sarà lo spagnolo Marc Gual, autore di 14 gol in 26 presenze stagionali, che agirà da trequartista alle spalle dell'unica punta, il brasiliano Edmilson. Nel 4-2-3-1 di Arutyunyan trova spazio a centrocampo la diga formata da Mendonça e Oksanen, mentre la linea difensiva a quattro vedrà Tapalov, Martynovich, Shirobokov e Mata a protezione del portiere Anarbekov.