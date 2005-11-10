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Lutto nel mondo del calcio. È morto Gianpietro Marchetti: creò da ds il Piacenza dei miracoli

Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 13:10Altre Notizie
05.11.2026 13:10Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Lutto nel mondo del calcio. È morto, all'età di 78 anni Gianpietro Marchetti, ex giocatore di Atalanta e Juventus, ma soprattutto ex direttore sportivo del Piacenza dei miracoli che a metà degli anni Novanta raggiunse per la prima volta la Serie A con il presidente Leonardo Garilli e Gigi Cagni in panchina.

Gli Scudetti con la Juventus

Nella sua carriera da calciatore, Marchetti, aveva ricoperto sia il ruolo di terzino sinistro che di difensore centrale e mediano, arrivando a vincere anche due Scudetti con la maglia della Juve. Cinque invece le sue presenze con la maglia della Nazionale prima di intraprendere a metà anni ottanta la carriera da direttore sportivo.

Il miracolo a Piacenza

Nel 1988 Leonardo Garilli arrivo a Piacenza e puntò su di lui per la costruzione della rosa: Marchetti fu un elemento chiave nella costruzione della squadra divenuta indimenticabile, con la scalata dalla Serie C alla A. Rimase poi a Piacenza fino al 2001 e in quegli anni collezionò quattro promozioni, una in Serie B e tre in A, totalizzando sei stagioni nel massimo campionato italiano.

La redazione di TuttoMercatoWeb.com si unisce al dolore della famiglia Marchetti, a cui porge le più sentite condoglianze.

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