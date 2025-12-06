Atalanta, Palladino: "Lookman e Kossounou in Coppa d'Africa? Perdiamo giocatori forti"

Alle 20.45 il calcio d'inizio di Verona-Atalanta allo stadio Bentegodi. Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato nel corso del pre-partita ai microfoni di Sky Sport.

La scelta di Scamacca in panchina con Krstovic titolare?

"Gianluca ha fatto un percorso con tanto minutaggio che gli mancava da un po', ha fatto bene in questo percorso, sempre in crescendo. Oggi voglio vederer Krstovic dall'inizio, perché l'ho visto molto motivato e carico. Abbiamo bisogno di lui come di tutti, perché oggi è una partita difficile, ci aspettiamo un Verona combattivo. L'agonismo ci deve essere, con la mentalità di voler vincere la partita".

Più importante oggi che che con il Chelsea?

"Ai ragazzi ho detto che bisogna guardare partita dopo partita anche se può sembrare banale, ogni partita va afffrontata come una finale. Il campionato oggi è importante, per dare continuità di prestazione e risultati. Ci sono scontri diretti in questa giornata, per quello è ancora più importante":

Nella sua testa c'è la corsa di fare la corsa su qualcuno pensando all'Europa?

"La corsa è su noi stessi, su quello che abbiamo ritrovato e che va messo in campo in ogni partita, su quello che i ragazzi sono capaci di esprimere. Non è questa la classifica che vogliamo, ma vedo lo spirito giusto, un'energia positiva, un gruppo che rema dalla stessa parte, sono molto fiducioso, ma oggi non è una partita faicle".

Perderà Lookman per la Coppa d'Africa, quanto mancheranno lui e Kossounou?

"Perdiamo due giocatori importanti per noi, forti, determinanti, ma recuperiamo Kolasinac e Scalvini, che sono altrettanto importanti. Dobbiamo recuperare Sulemana che ha avuto questo piccolo fastidio, cerco di recuperare tutti, perché ho bisogno che tutti si sentano coinvolti".