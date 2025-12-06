Verona, primo hurrà dopo 7 mesi. E in casa l'ultimo successo fu contro... Palladino
Il Verona trova il suo primo successo in campionato alla 14ª giornata. Meglio tardi che mai verrebbe da dire e i tre punti arrivano provvidenziali, perché giusto prima della sfida di fondo classifica contro la Fiorentina. Un successo che può dare slancio agli scaligeri in vista dello scontro diretto del "Franchi". E un successo prestigioso, contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, reduce da una striscia di tre vittorie consecutive fra Champions League, campionato e Coppa Italia.
La squadra di Paolo Zanetti non vinceva un incontro dall'ultima giornata del passato campionato, 1-2 al "Castellani" di Empoli grazie alle reti di Serdar e Bradaric. Per trovare invece l'ultimo successo al "Bentegodi", dobbiamo addirittura risalire al 23 febbraio, quasi 10 mesi fa: 1-0 sulla Fiorentina firmato Bernede nei minuti di recupero. L'allenatore dei viola in quella circostanza era ancora Raffaele Palladino.