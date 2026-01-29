Atalanta, Palladino: "Tanti errori tecnici. Questa partita serve a darmi delle risposte"

Una sconfitta che non pesa sulla classifica. Ma che serve a dare a mister Raffaele Palladino delle risposte. Dopo il match di Champions League perso contro l'Union St. Gilloise, il tecnico dell'Atalanta ha così analizzato ai microfoni dei canali ufficiali della società:

"Ci dispiace perché abbiamo sbagliato un po' l'approccio, lo spirito. Non abbiamo capito che partita poteva essere. Purtroppo è successo di nuovo quando le partite diventano sporche non riusciamo a calarci nella partita e subiamo questi atteggiamenti della squadra avversaria. Non c'entra il sistema di gioco o altro ma c'entra lo spirito. Dobbiamo fare di più. Questa partita però dà risposte sul futuro, su tanti calciatori che ho visto in campo stasera. Bisogna sempre analizzare e portare a casa le cose che ti dà la partita".

Manca quella continuità in campionato?

"Sembriamo sulle montagne russe. Capita, fa parte del percorso nostro. Non dobbiamo fare drammi perché anche se avessimo vinto non saremmo passati fra le prime otto. Io ho avuto tante risposte. Abbiamo giocato male tecnicamente, fatto tanti errori tecnici: cose banali che condizionano lo stile della partite e danno coraggio agli avversari. Bisogna migliorare queste cose, capire che partita sia. Questo è compito mio cercare di farlo capire alla squadra".