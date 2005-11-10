Udinese, questa volta il mercato non ha funzionato: Kristensen e Atta ceduti e non rimpiazzati

Udinese, questa volta il mercato non ha funzionato: Kristensen e Atta ceduti e non rimpiazzatiTMW
Alessio Del Lungo
L'Udinese sta per esonerare Kosta Runjaic dopo un inizio di stagione disastroso dal punto di vista dei risultati. La squadra friulana infatti si trova al penultimo posto con 5 punti raccolti nonostante l'obiettivo dichiarato fosse far meglio dello scorso anno, quando a fine campionato furono 50. È evidente che il tecnico tedesco non sia riuscito a confermare i progressi mostrati fin qui in bianconero, ma è logico che nel mirino dei tifosi ci sia anche il mercato.
Una campagna acquisti non riuscita
Da sempre l'Udinese è famosa per riuscire a vendere i pezzi migliori e rimpiazzarli con talenti ancora sconosciuti, ma pronti a sbocciare. In estate sono stati ceduti Thomas Kristensen all'Atalanta e Arthur Atta alla Fiorentina, due leader tecnici che avevano trascinato gli uomini di Runjaic al 10° posto. Senza di loro le cose sono state più complicate e i tre rientranti dai prestiti Palma, Abankwah ed Ebosse, più i vari Unai Gomez, Chakvetadze e Alaba, arrivato in un secondo momento e infortunatosi subito, non sono stati in grado di non farli rimpiangere.
Il tempo è dalla parte dell'Udinese
C'è comunque ancora più di un girone intero per rimediare a questo avvio e salvarsi. Inler, Nani e più in generale i Pozzo hanno dimostrato di saper fare calcio e non è certo un episodio a poter cambiare il giudizio su di loro. La fiducia e la speranza che il trend venga invertito c'è, ora toccherà al campo fornire le risposte definitive.