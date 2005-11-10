Udinese, questa volta il mercato non ha funzionato: Kristensen e Atta ceduti e non rimpiazzati

L'Udinese sta per esonerare Kosta Runjaic dopo un inizio di stagione disastroso dal punto di vista dei risultati. La squadra friulana infatti si trova al penultimo posto con 5 punti raccolti nonostante l'obiettivo dichiarato fosse far meglio dello scorso anno, quando a fine campionato furono 50. È evidente che il tecnico tedesco non sia riuscito a confermare i progressi mostrati fin qui in bianconero, ma è logico che nel mirino dei tifosi ci sia anche il mercato.

Una campagna acquisti non riuscita

Da sempre l'Udinese è famosa per riuscire a vendere i pezzi migliori e rimpiazzarli con talenti ancora sconosciuti, ma pronti a sbocciare. In estate sono stati ceduti Thomas Kristensen all'Atalanta e Arthur Atta alla Fiorentina, due leader tecnici che avevano trascinato gli uomini di Runjaic al 10° posto. Senza di loro le cose sono state più complicate e i tre rientranti dai prestiti Palma, Abankwah ed Ebosse, più i vari Unai Gomez, Chakvetadze e Alaba, arrivato in un secondo momento e infortunatosi subito, non sono stati in grado di non farli rimpiangere.

Il tempo è dalla parte dell'Udinese

C'è comunque ancora più di un girone intero per rimediare a questo avvio e salvarsi. Inler, Nani e più in generale i Pozzo hanno dimostrato di saper fare calcio e non è certo un episodio a poter cambiare il giudizio su di loro. La fiducia e la speranza che il trend venga invertito c'è, ora toccherà al campo fornire le risposte definitive.