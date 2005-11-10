Cardinale non aveva detto una bestemmia. Per il Milan lo Scudetto è davvero possibile?

"Lo scudetto è asso­lu­ta­mente pos­si­bile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arro­gante". Gerry Cardinale lo aveva detto prima del successo del suo Milan nel derby contro l'Inter, risultato che ha immediatamente restituito una lettura diversa in merito al lavoro di Ruben Amorim.

Perché lo Scudetto è possibile

Intanto iniziamo dalla qualità della rosa. Che avrà le sue lacune ed i suoi difetti ma che al suo interno vede calciatori di primissimo livello. Non sono tante le squadre in Serie A che hanno a disposizione i vari Maignan, Modric, Rabiot, Pulisic, Moreira o Gonçalo Ramos. C'è poi l'entusiasmo di alcuni giovani, come i Bartesaghi e soprattutto Cisse che, in determinati momenti della stagione, potrebbero dare quel qualcosa in più. E poi, questione da non sottovalutare, c'è finalmente una proprietà presente, che tiene in mano le redini di un ambiente da sempre complesso e pieno di sfumature. Chiusura coi margini di miglioramento della squadra, il famoso potenziale da sviluppare: se il Milan riuscirà a trovare continuità nel rendimento dei singoli e in quello di squadra, ecco che potrebbe diventare la sorpresa di una lotta Scudetto ancora senza padrone.

Perché il Milan è indietro rispetto alle altre

Non ha più l'abitudine alla vittoria e questo è un aspetto da considerare. Perché squadre come Inter e Napoli, ad oggi, da questo punto di vista sono avanti. I gol del centravanti che non arrivano, poi, alla lunga potrebbero pesare non poco sul percorso in campionato soprattutto nel momento in cui i punti peseranno di più. Anche perché il Milan, almeno questa è la speranza, potrebbe andare avanti in Europa League e giocare il giovedì - lo insegnano gli allenatori - alla lunga porta via energie fisiche e mentali.