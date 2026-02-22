Atalanta, Pasalic nella storia: 327 presenze, aggancio sul podio di sempre a Bonacina
Il centrocampista dell'Atalanta, Mario Pasalic, oggi diventa il terzo giocatore più presente in tutta la storia della Dea. Contro il Napoli il giocatore croato ha toccato infatti le 327 partite ufficiali, agganciando Valter Bonacina. Davanti a lui ci sono soltanto Marten De Roon (che oggi raggiunge quota 428) e Giampaolo Bellini (435).
