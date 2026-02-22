Da corner spunta il solito Pasalic: l'Atalanta riprende il Napoli al 61'
Segui qui la diretta testuale di Atalanta-Napoli su TMW
Il tuttofare dell'Atalanta, Mario Pasalic, riporta i suoi in pista contro il Napoli. Al 61' calcio d'angolo dalla sinistra battuto da Zalewski, il croato svetta prima di tutti fra Hojlund e Beukema, facendo 1-1.
