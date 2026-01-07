TMW Atalanta, primo contatto per Ngonge. C'è la Fiorentina, si muove in prestito e diritto di riscatto

L'Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Torino. Sedici le presenze in questa stagione, con un gol e un assist, il belga non è riuscito a integrarsi alla perfezione in granata. Per questo sono fitti i contatti per interrompere la sua esperienza e cambiare situazione. A Bergamo hanno un particolare occhio di riguardo per quello che è successo e succede a Verona - basti pensare a Giovane, che piace molto in caso di addio di Maldini - e Ngonge è stato il salvatore fino allo spareggio contro lo Spezia.

Sarebbe, probabilmente, il sostituto di Lazar Samardzic qualora si concretizzasse la cessione. Perché la valutazione è da 20 milioni di euro e per ora non si apre a un prestito con diritto di riscatto. Serbo quindi congelato in attesa di sviluppi a breve giro di posta.

Invece Ngonge piace anche alla Fiorentina. L'operazione si costruirebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto, obbligo a determinate condizioni. Un po' come per Brescianini, i viola potrebbero puntare sul raggiungimento della salvezza, mentre i nerazzurri probabilmente legherebbero la permanenza di Ngonge alla conquista dell'Europa nella prossima annata, ora ancora abbastanza distante ma non impossibile da raggiungere.