Atalanta, Raspadori: "Primi attimi di questo nuovo inizio, con entusiasmo e determinazione"

Non buona, ma neanche cattiva, la prima. L’esordio di Giacomo Raspadori con la maglia dell’Atalanta è arrivato ieri nel pareggio per 1-1 sul campo del Pisa e ha lasciato sensazioni interlocutorie. Entrato al 57’ al posto di Scamacca, l’attaccante classe 2000 ha avuto poco più di mezz’ora per incidere, senza però riuscire a entrare davvero nel vivo della gara. Tocchi limitati, qualche movimento tra le linee, ma nessuna giocata decisiva in una partita che si è sviluppata su ritmi spezzati e continui duelli fisici. Comprensibile, contando che sono stati i primi minuti in una nuova realtà, quella nerazzurra.

"Lui può fare la prima punta, così come il trequartista a destra o sinistra. Jack deve giocare dentro al campo, anche come sottopunta, è un giocatore che ci dà tante soluzioni", le parole del tecnico Palladino nel post gara. Oggi, è stato il turno dello stesso attaccante neo arrivato dall'Atletico Madrid, che con un post su Instagram ha mandato questo messaggio al mondo Atalanta: "Primi attimi di questo nuovo inizio, con grande entusiasmo e determinazione. Forza Dea".

Intanto, archiviato il pareggio, questa mattina Raffaele Palladino e i suoi si sono ritrovati a Zingonia per un lavoro di scarico fatto da coloro che sono stati maggiormente utilizzati nella gara di ieri. Lavoro individuale in campo, invece, per Djimsiti, Bellanova e Bakker. Domani la squadra continuerà la preparazione con un allenamento mattutino.