Atalanta, Raspadori punta il Venezia: oggi si è allenato parzialmente in gruppo

Atalanta, Raspadori punta il Venezia: oggi si è allenato parzialmente in gruppoTMW
Ivan Cardia
Atalanta al lavoro in vista della gara di lunedì, con l’attenzione concentrata soprattutto sulle condizioni di Giacomo Raspadori. L’attaccante ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo e resta quindi in corsa per una convocazione: lo staff nerazzurro continuerà a valutarlo fino all’ultimo, prima di prendere una decisione definitiva sulla sua presenza.
Prosegue invece il percorso di recupero di Isak Hien, che nella seduta odierna ha effettuato terapie e lavoro in palestra. Programma differenziato anche per Ibrahim Sulemana, impegnato tra allenamento sul campo e palestra.
Le prossime sedute saranno dunque decisive soprattutto per Raspadori, che ha compiuto un passo avanti rispetto ai giorni scorsi e proverà a mettersi a disposizione per l’impegno di lunedì alle 18.30 con il Venezia.