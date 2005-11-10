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Atalanta, Raspadori punta il Venezia: oggi si è allenato parzialmente in gruppo

TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 21:00Serie A
10.10.2026 21:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta al lavoro in vista della gara di lunedì, con l’attenzione concentrata soprattutto sulle condizioni di Giacomo Raspadori. L’attaccante ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo e resta quindi in corsa per una convocazione: lo staff nerazzurro continuerà a valutarlo fino all’ultimo, prima di prendere una decisione definitiva sulla sua presenza.

Prosegue invece il percorso di recupero di Isak Hien, che nella seduta odierna ha effettuato terapie e lavoro in palestra. Programma differenziato anche per Ibrahim Sulemana, impegnato tra allenamento sul campo e palestra.

Le prossime sedute saranno dunque decisive soprattutto per Raspadori, che ha compiuto un passo avanti rispetto ai giorni scorsi e proverà a mettersi a disposizione per l’impegno di lunedì alle 18.30 con il Venezia.

Fonte: Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo

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