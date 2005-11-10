Palmisani para il rigore a Hojlund, l'arbitro lo fa ripetere e KDB non sbaglia: Napoli-Frosinone 1-0

Il Napoli passa in vantaggio al 29' del primo tempo contro il Frosinone. E lo fa da calcio di rigore. Ne servono due, però, per trovare l'1-0. Il primo lo sbaglia Hojlund. O, meglio, lo para Palmisani, che si conferma on fire. Ma il portiere non ha i piedi sulla linea e l'arbitro lo fa ripetere. Stavolta dagli undici metri va Kevin De Bruyne e lui non sbaglia: 1-0 Napoli.