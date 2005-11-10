De Rossi non ci avrebbe puntato, Osmajic trascina il Genoa. Il terzo gol è da 3 punti

Milutin Osmajic (27 anni) è il nuovo centro di gravità permanente del Genoa, la vittoria di oggi contro la Fiorentina ne è la riprova. Sulla partita che ha aperto le danze nella 6^ giornata di Serie A, regalando l’agognata prima vittoria a De Rossi in bilico sulla sua panchina, c’è la prepotente firma del centravanti montenegrino.

Protagonista con la Fiorentina

Un gol e un assist a referto per la punta classe 1999, archetipo di un attaccante che oggi si vede sempre meno: il vecchio numero nove, che non ruba l’occhio per qualità tecniche ma capace di segnare (sono già 3 le reti in questo campionato, una ogni 129 minuti di media) e di farsi valere nei duelli, non disdegnando (tutt’altro) la lotta e il contatto fisico continuo con i difensori avversari. Al Ferrari oggi pomeriggio ha confezionato un gol di rapina e un assist per il raddoppio di Messias, con ringraziamenti a Ranieri per il liscio.

Operazione di mercato low cost

L’operazione fatta in estate dal Genoa, oggi, appare già decisamente interessante. Perché per assicurarsi Osmajic dai cadetti inglesi del Preston, i rossoblù hanno versato circa 2,5 milioni di euro nelle casse dei cadetti inglesi. Dopo una carriera che lo ha visto iniziare in patria col Sutjeska (una delle squadre più rinomate in Montenegro) e passare in Spagna, nel Cadice, lasciata solo dopo un paio di prestiti in Turchia (Bandirmaspor) e Portogallo (Vizela). Un curriculum non di prima fascia, insomma: nonostante ciò il Genoa ci ha puntato e sta iniziando a venir ripagato. Con tutta l’onestà che lo contraddistingue, De Rossi nel post-Fiorentina ha ammesso di non averlo indicato personalmente e che avrebbe puntato su altri nomi. Oggi però lo ringrazia: merito suo se la panchina è più salda