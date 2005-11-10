Pisa, Bianco soddisfatto: "Vittoria strameritata, partita comandata dall'inizio alla fine"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
Oggi alle 19:58Serie B
autore Marco Pieracci
10.10.2026 19:58Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Paolo Bianco, tecnico del Pisa, commenta in conferenza stampa la vittoria per 3-0 sul campo del Vicenza: "Sono soddisfatto e preoccupato, per noi doveva essere un nuovo inizio, abbiamo comandato la partita da inizio a fine e abbiamo strameritato la vittoria. il Vicenza è un’ottima squadra ben allenata da un mio amico, per me questa partita è già finita, ora penso alle prossime. Giocare in questo modo sul campo di Vicenza significa che tutti hanno fatto una buona partita”. Lo riporta trivenetogoal.it.
Altre notizie Serie B
Oggi
19:58 Serie B
Pisa, Bianco soddisfatto: "Vittoria strameritata, partita comandata dall'inizio alla fine"
19:24 Serie B
Vicenza-Pisa 0-3, le pagelle: Pittarello dominante, Tramoni ispirato. Merkaj non punge