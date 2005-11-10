Pisa, Bianco soddisfatto: "Vittoria strameritata, partita comandata dall'inizio alla fine"

Paolo Bianco, tecnico del Pisa, commenta in conferenza stampa la vittoria per 3-0 sul campo del Vicenza: "Sono soddisfatto e preoccupato, per noi doveva essere un nuovo inizio, abbiamo comandato la partita da inizio a fine e abbiamo strameritato la vittoria. il Vicenza è un’ottima squadra ben allenata da un mio amico, per me questa partita è già finita, ora penso alle prossime. Giocare in questo modo sul campo di Vicenza significa che tutti hanno fatto una buona partita”. Lo riporta trivenetogoal.it.