Vicenza-Pisa 0-3, le pagelle: Pittarello dominante, Tramoni ispirato. Merkaj non punge
Marco Pieracci
Il Pisa manda un messaggio forte al campionato, dominando la sfida col Vicenza decisa dalle reti di Pittarello, Calabresi e Rao. Ecco le pagelle di TMW.
VICENZA
Gagno 5,5 - Lettura errata sul primo gol, poi evita il peggio in un paio di occasioni.
Cuomo 5 - Perde la coincidenza sullo 0-1, esitazione fatale pagata a caro prezzo.
Dal 54' Valoti 5,5 - In dubbio fino alla fine, non alza il livello.
Leverbe 5,5 - Duello ruvido in marcatura, non riesce a imporsi nel duello diretto.
Dal 73’ Costa 6 - Entra con le migliori intenzioni, mette qualche cross discreto.
Marchizza 5 - Non si accorge di Calabresi alle spalle, gli concede il raddoppio.
Pietrelli 5 - Poco cercato dai compagni, si vede soltanto per un tiro velleitario.
Dal 54’ Caferri 5,5 - Impatto modesto nell'economia dell'incontro.
Zonta 5,5 - In difficoltà sul palleggio avversario, non trova le contromisure.
Carraro 5 - Diversi errori in regia, il Menti si spazientisce e questo non lo aiuta.
Dal 46’ Rauti 5,5 - Non cambia l’inerzia col suo ingresso.
Pellizzari 5,5 - Più quantità che qualità: utile nei recuperi, meno nella costruzione.
Sandon 6 - Va lui a sinistra, tiene a bada Zanon senza rinunciare agli inserimenti.
Alessio 5,5 - Prova a ribellarsi con alcuni spunti, dai quali però non ricava molto.
Dal 64’ Moncini 5 - Il Pisa è una delle sue vittime preferite, stavolta lo risparmia.
Merkaj 5 - Tanta generosità nella difesa del pallone, ma poca efficacia davanti.
Fabio Gallo 5 - Lo svantaggio è la logica conseguenza di un atteggiamento iniziale fin troppo remissivo, dopo diventa tutto più difficile.
PISA
Confente 6 - Non sempre pulito nel gioco di piedi, un piccolo brivido in uscita.
Calabresi 7 - Riferimento d’esperienza del reparto, mette il timbro sulla vittoria.
Primasso 7 - Chirurgico negli interventi, fa dimenticare l’assenza di Caracciolo.
Dal 72' Bozhinov 6 - Difende in tranquillità, di pericoli non ve ne sono molti.
Angori 6,5 - Promosso in un ruolo inedito, copre e si sgancia con disinvoltura.
Zanon 6,5 - Ordinato nella fase difensiva, pungente nelle incursioni sulla fascia.
Dall'86' Coppola sv
Correia 6,5 - Non si ferma un attimo, perde lucidità nel finale: si divora il tris.
Leone 6,5 - Nel vivo del gioco, detta i tempi senza farsi prendere dalla frenesia.
Leris 6,5 - In totale controllo della situazione da quella parte, non sbaglia niente.
Dal 90’+1’ Canestrelli sv
Moreo 7 - Giocate di grande qualità, fa sempre la cosa giusta. Il palo gli nega un gol meritato.
Dal 71’ Marras 6,5 - Imprendibile in campo aperto, si presenta alla partita con ottimi argomenti.
Tramoni 7,5 - Ispirato, mette lo zampino su due gol: in B fa la differenza come pochi altri.
Dal 71’ Rao 7 - Devastante in contropiede, non conosce ostacoli: va in fuga per lo 0-3.
Pittarello 7,5 - Perno della manovra offensiva, ma anche abile finalizzatore: sfiora la doppietta.
Paolo Bianco 7,5 - Manifesta superiorità, vittoria mai in discussione. Il piglio è quello della squadra che sa ciò che vuole e va a prenderselo.