Protesta dei tifosi della Juve: "La società non ci difende mai, ma vuole la curva piena"

È in corso in questi istanti, davanti all'Allianz Stadium, la protesta dei tifosi della Juventus. I sostenitori bianconeri appartenenti ai gruppi organizzati hanno deciso di manifestare il proprio dissenso dopo i provvedimenti presi nei giorni scorsi in seguito ai fatti avvenuti a fine maggio, prima del derby della Mole. Una contestazione dai toni duri, affidata a striscioni e dichiarazioni che chiamano in causa le decisioni adottate e il rapporto tra la tifoseria organizzata e la società.

Gli striscioni della protesta

Davanti allo stadio sono comparsi diversi messaggi polemici. Tra questi, uno recita: "Da Last Banner 2019 (Bucci) al derby (Basoccu), stesso modus operandi… stessa mano… stesso schifo". Gli altri striscioni esposti dai tifosi riportano frasi altrettanto dure: "Tutto per avere promozioni dallo stadio all'ufficio" e "Ma non vi fate schifo".

Il discorso del capo ultras: "Chiediamo giustizia"

Nel corso della manifestazione è intervenuto anche il capo ultras, che ha chiarito la posizione dei tifosi e il senso della contestazione: "Non chiediamo impunità, sappiamo a cosa andiamo incontro, chiediamo giustizia e al derby vogliamo giustizia". Nel suo discorso, il rappresentante della tifoseria ha rivolto critiche anche alla società bianconera, accusandola di non difendere adeguatamente i propri sostenitori: "La società non ci difende mai, però poi vogliono la curva piena".