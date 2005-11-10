Empoli, Andreoletti ammette: "Per fortuna non ci sarà sempre il Palermo contro"

Conferenza stampa amara per il tecnico dell’Empoli Matteo Andreoletti, che ha così analizzato la sconfitta maturata al Castellani contro il Palermo.

Che giudizio dà alla gara?

“Era un test utile per capire a che punto siamo del nostro percorso. Faccio i complimenti al Palermo, una squadra che ha tutte le carte in regola per conquistare la promozione in Serie A. In incontri di questo livello è fondamentale riuscire a indirizzare gli episodi a proprio favore. Resta il rammarico per il risultato, condizionato anche da alcuni errori legati all’inesperienza, sui quali dovremo lavorare per migliorare”.

Cosa vedere per il futuro del suo Empoli?

“Sono convinto che matureremo una maggiore consapevolezza. Stiamo vivendo un periodo di cambiamento, nel passaggio da una gestione tecnica a un’altra. Per fortuna non dovremo affrontare sempre il Palermo”.