Cesena, Diamanti: "Nessun dramma, la squadra ha dato l'anima"
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Gaetano Ferraiuolo
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Oggi alle 20:09Serie B
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10.10.2026 20:09Serie B
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La caduta di Benevento non scompagina i piani di Alessandro Diamanti: il tecnico del Cesena ha preso atto degli errori commessi nelle azioni che hanno generato i due gol dei sanniti ma ha comunque apprezzato la prestazione dei bianconeri al "Vigorito". "I primi venticinque minuti avevamo in mano la partita - ha commentato - poi però abbiamo preso gol su una ripartenza e lì è cambiato tutto. Dispiace per i ragazzi e per tutta la gente che è venuta fin qui a sostenerci. La squadra ha dato l'anima, ha provato a fare la partita e ha creato le sue chance. Il Benevento ha capitalizzato meglio, noi ripartiamo subito senza fare drammi".
Fonte: Teleromagna
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