Cesena, Diamanti: "Nessun dramma, la squadra ha dato l'anima"

La caduta di Benevento non scompagina i piani di Alessandro Diamanti: il tecnico del Cesena ha preso atto degli errori commessi nelle azioni che hanno generato i due gol dei sanniti ma ha comunque apprezzato la prestazione dei bianconeri al "Vigorito". "I primi venticinque minuti avevamo in mano la partita - ha commentato - poi però abbiamo preso gol su una ripartenza e lì è cambiato tutto. Dispiace per i ragazzi e per tutta la gente che è venuta fin qui a sostenerci. La squadra ha dato l'anima, ha provato a fare la partita e ha creato le sue chance. Il Benevento ha capitalizzato meglio, noi ripartiamo subito senza fare drammi".