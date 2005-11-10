Si sblocca Noa Lang: azione insistita del Napoli, l'olandese sigla il 2-0 al Frosinone
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Pierpaolo Matrone
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10.10.2026 21:22Serie A
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Il Napoli trova il raddoppio al 32' del primo tempo contro il Frosinone. Il marcatore è Noa Lang, alla prima rete stagionale e la seconda in Serie A. L'esterno olandese sfrutta un'azione insistita degli azzurri, con Di Lorenzo che arriva a calciare trovando la risposta di Palmisani. Sulla ribattuta l'ex PSV mette in fondo al sacco.
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