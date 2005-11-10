Avellino, Nesta dopo il poker alla Samp: "Deve essere una fotografia importante per noi"

Una vittoria larga, costruita soprattutto in un primo tempo travolgente, porta l'Avellino a quota 10 punti. La squadra di Alessandro Nesta supera 4-1 la Sampdoria al Partenio grazie alle reti di Cheddira, Palumbo, Russo e Besaggio, con il momentaneo pareggio blucerchiato firmato da Insigne. Dopo la partita, però, il tecnico degli irpini guarda soprattutto alla prestazione e al percorso della sua squadra: "Abbiamo giocato con coraggio, con un obiettivo, portarla avanti e sono contento. Non potremo farle tutte così perché un altro avversario ci può pressare con un'altra intensità, ma dobbiamo provarci".

Nesta: "Questa deve essere una fotografia importante per noi"

Ai microfoni di Prima Tivvù, Nesta indica la gara contro la Samp come un possibile punto di riferimento: "Ci saranno partite più complesse ma questa deve essere una fotografia importante per noi squadra, dobbiamo essere simili a stasera". La lunga sosta rappresentava un'incognita: "Quando stai fermo tanto hai sempre timore, ero teso anche io, ma abbiamo lavorato bene, ci siamo anche riposati, abbiamo cercato di dare una maggiore confidenza con la palla". Il tecnico non vuole però lasciarsi trascinare dall'entusiasmo: "Non abbiamo fatto ancora nulla, non so se riusciremo a rifare una partita del genere, avanti con umiltà".

Testa al Cesena: "Dovremo fare una grande partita"

Nesta si sofferma anche sul piano tattico: "Avevamo preparato per attaccare anche con le mezze ali, con le punte, abbiamo fatto bene, tutti bravi, sono contento anche di chi è entrato. La mettiamo via per noi stessi, per quello che potremmo essere". Nessun caso neppure per il mancato utilizzo di Faticanti: "Se perdiamo è colpa di chi non è entrato, se vinciamo doveva entrare un altro, ma non è sempre così". Ora l'attenzione si sposta sulla prossima trasferta: "Andiamo a Cesena con umiltà. Questa è una partita a sé, affronteremo squadre diverse che ci daranno problemi diversi, dovremo fare una grande partita a Cesena".