Il debutto in Serie A del 18enne costato quanto Osmajic. De Rossi accoglie Wiafe al Genoa

Solo buone notizie per il Genoa, che vince 2-1 contro la Fiorentina nel match inaugurale della 6^ giornata di Serie A e si rilancia in classifica con la prima vittoria che allo stesso tempo consolida la panchina di De Rossi. Tra le altre cose, da segnalare anche l’esordio in massima serie di Samuel Wiafe (18 anni), giovane centrocampista che il tecnico rossoblù ha battezzato a inizio ripresa, inserendolo al 56’.

Una presenza ogni mese

Non era la prima partita in assoluto con la prima squadra del Genoa per Wiafe, nazionale Under dell’Italia che De Rossi sta utilizzando con l’idea di centellinarlo e non bruciarlo: al momento, procede con una presenza ogni mese. Le prime due (ad agosto con l’Ascoli per un piccolo subentro e poi a settembre contro il Sudtirol dall’inizio alla fine) in Coppa Italia, questa volta in Serie A. Con un piacevole dato statistico, che vede il Genoa sempre vincente quando c'è Wiafe.

Così ne parla De Rossi

Arrivato in estate dal Modena (con cui aveva già debuttato in Serie B) per 2,5 milioni di euro in estate, Wiafe è pronto a farsi strada nel Genoa. Dopo la partita di oggi, De Rossi ne ha tessuto le lodi: “Wiafe era in ballottaggio fino a stamattina. Era un giocatore che può giocare, oggi forse era un po' di troppo carico. Ha una gamba impressionate e fisicamente è un 'mostro'. Sono contento per i giovani che si sono ritagliati uno spazio importante”.

21° nella nostra Top 100

Tra le altre cose, Wiafe è stato anche da noi inserito al 21° posto della Top 100 dei migliori talenti del calcio italiano nati tra il 2005 e il 2010 e in questa sosta ha trovato la via della rete con l'Italia Under 19.