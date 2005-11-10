De Bruyne di rigore, si sblocca Lang: gran primo tempo al Maradona, Napoli-Frosinone 2-0

Il Napoli chiude il primo tempo avanti 2-0 contro il Frosinone. Gli azzurri partono fortissimo e colpiscono subito un palo con Hojlund, poi devono fare i conti con la reazione dei ciociari. La partita cambia definitivamente poco prima della mezz'ora: Hojlund si procura un rigore, se lo fa parare da Palmisani ma il VAR ordina la ripetizione per la posizione irregolare del portiere. Sul secondo tentativo va De Bruyne, che non sbaglia. Passano appena tre minuti e Lang firma il raddoppio. Azzurri in vantaggio di due gol al giro di boa.

Hojlund colpisce subito il palo, poi reagisce il Frosinone

La squadra di Allegri parte con il piede sull'acceleratore. Al 2' Hojlund serve Lang, la cui conclusione viene deviata in angolo, mentre due minuti più tardi è proprio il centravanti danese a centrare il palo con Palmisani battuto. Il Napoli spinge soprattutto sulle corsie, ma il Frosinone non resta a guardare e al 7' sfiora il vantaggio in ripartenza: Ghedjemis serve Kvernadze e Di Lorenzo anticipa provvidenzialmente il georgiano. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti: Kvernadze crea ancora pericoli, Oyono prova dalla distanza e Calò non trova la porta di testa. Al 21' è ancora Kvernadze a entrare pericolosamente in area, ma gli azzurri riescono a salvarsi.

Hojlund sbaglia il rigore, il VAR lo fa ripetere: De Bruyne segna e Lang raddoppia

Dopo una fase più equilibrata, al 26' Hojlund supera Cittadini in velocità e cade in area dopo il contatto con il difensore: è rigore. Il danese si presenta sul dischetto, ma Palmisani respinge la conclusione centrale. Il VAR, però, rileva che il portiere ha entrambi i piedi oltre la linea al momento del tiro e ordina la ripetizione. Questa volta calcia De Bruyne, che al 29' spiazza Palmisani e porta avanti il Napoli. Gli azzurri sfruttano l'entusiasmo e al 32' trovano subito il 2-0: Hojlund lavora il pallone per Di Lorenzo, Palmisani respinge in uscita ma sulla sfera arriva Lang, che deposita in rete. L'olandese sfiora anche la doppietta poco dopo, trovando la risposta del portiere ciociaro. Nel finale Kvernadze prova a scuotere il Frosinone con un destro da fuori deviato dalla difesa, ma all'intervallo il Napoli conserva il doppio vantaggio.