Inter, Pavard: "Contento di essere tornato. Bene il primo clean sheet stagionale"
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Francesco Servino
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Oggi alle 21:04Serie A
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10.10.2026 21:04Serie A
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Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Parma, commentando il match terminato sul punteggio di 3-0 per i nerazzurri: "Abbiamo lavorato molto sull'approccio, anche se poi nelle altre partite eravamo stati in grado di rimontare lo svantaggio iniziale. Oggi bella partita, senza concedere occasioni e portando a casa il primo clean sheet".
Come stai vivendo questa nuova stagione?
"Sono molto contento di essere qui, cerco di rispondere presente quando sono chiamato in causa. Anche la mia famiglia è contenta a Milano".
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