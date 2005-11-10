Inter, Pavard: "Contento di essere tornato. Bene il primo clean sheet stagionale"

Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Parma, commentando il match terminato sul punteggio di 3-0 per i nerazzurri: "Abbiamo lavorato molto sull'approccio, anche se poi nelle altre partite eravamo stati in grado di rimontare lo svantaggio iniziale. Oggi bella partita, senza concedere occasioni e portando a casa il primo clean sheet".

Come stai vivendo questa nuova stagione?

"Sono molto contento di essere qui, cerco di rispondere presente quando sono chiamato in causa. Anche la mia famiglia è contenta a Milano".