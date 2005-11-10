Lo Spezia compie 120 anni, Roberts: "Orgoglioso di essere il patron. Torneremo dove eravamo"

Il patron dello Spezia Thomas Roberts ha parlato dei 120 anni del club anche dalle colonne de La Nazione dicendosi onorato di essere di guidare la società ligure: “Lo Spezia non ha bisogno di salvatori, ma di persone che ne abbiano cura. Ho cercato di fare la mia parte ogni giorno anche da lontano e oggi essere proprietario di questa società è un onore perché ha una storia che poche hanno in Italia. - prosegue Roberts – Non mi guardo indietro con rimpianto, il calcio è così e ci sono stagioni che non vanno come si vorrebbe. Ma ora dobbiamo reagire e abbiamo alla guida persone competenti come Angelozzi e Stillitano”.

Il numero uno delle Aquile prosegue parlando poi degli obiettivi: “Non ne fisso a lungo termine, ma dico che lo Spezia merita di tornare dov’è stato. Lavoriamo a un progetto solido, ma parlare oggi del mercato di gennaio significherebbe mancare di rispetto al lavoro che la squadra sta facendo”.

Infine spazio al suo ritorno in Italia: “Appena possibile ci sarò, ogni volta è un’emozione e anche da lontano seguo tutto. Dico grazie a tutti i tifosi spezzini per la passione e la fedeltà ogni domenica. Prometto che il club lavorerà ogni giorno con serietà e rispetto per la storia e la gente”.